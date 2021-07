Uberlândia teve sensação de temperatura negativa nesta terça (20/7)

Geada registrada na zona rural de Uberlândia nesta terça (20/7) (foto: Climatologia Uberlândia/Reprodução)

teve o segundo dia maisde 2021, mas com sensação térmica de -1ºC no início da manhã desta terça-feira (20/7), segundo medições do(Inmet). A mesma massa de ar esfriou as temperaturas de todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, onde diversa cidades registraram temperaturas entre 3º e 5ºC. Houve geada em boa parte da porção urbana e zona rural dos municípios.A mínima nesta terça (20/7) em Uberlândia foi de 7ºC, contudo, com as rajadas de até 14 km/h, às 7h houve a sensação de temperatura negativa, principalmente na zona sul da cidade. O dia mais frio para o município continua sendo 30 de junho, quando os termômetros marcaram 4ºC, com sensação térmica de zero grau.Araguari teve medições próximas as de Uberlândia. Já no Alto Paranaíba, a localidade mais fria foi Patrocínio, com mínimas de 3ºC, enquanto Patos de Minas, cidade vizinha, teve temperaturas de 5,4ºC.De acordo com oWilliam Borges, a queda das temperaturas se deu por conta de uma frente fria que se deslocou para o Sudeste ainda no domingo (18/7), seguida de uma. Entre segunda e terça-feira, ela se intensificou. “Tudo isso fez com que toda a região tivesse até registro de geada. A massa está com sua força total agora no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba”, afirmou.Ainda segundo o climatologista, a umidade do ar também caiu, não passando dos 50% nos últimos dois dias.Entretanto, a partir desta quarta (21/7) a massa perde força e as temperaturas mínimas começam a subir novamente.