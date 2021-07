Natércia já vacinou mais de 70% da população com a 1º dose contra a COVID

Natércia vacina pessoas com 29 anos contra a COVID (foto: Walterson Rosa)

Natércia, no Sul de Minas, já aplicou a primeira dose da vacina contra a COVID-19 em mais de 70% da população. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui 4.728 habitantes. Desse total, 3.460 receberam pelo menos uma dose da vacina (73,18%). Os dados foram atualizados na sexta-feira (16/7.



A secretária de Saúde, Vyvian Ambrosino, explica a estratégia que Natércia tem adotado para acelerar a vacinação: “A gente está trabalhando em parceria com a Estratégia Saúde da Família. Então a gente conhece o nosso território, sabe quais pessoas moram dentro desse território, e consegue levantar os dados da população com maior facilidade”.



A secretária de saúde ainda afirma que o fato de a vacina ser aplicada todos os dias, desde que existam doses disponíveis, também contribuiu para o avanço da imunização.



Já a segunda dose da vacina foi aplicada em 1.074 moradores (22,72%). A secretária de Saúde afirma que a adesão à vacinação tem sido positiva, e que o percentual de pessoas imunizadas com a segunda dose só não é maior em razão do intervalo entre a aplicação das doses.



“A gente só não tem um quantitativo maior de segundas doses aplicadas porque a maior parte da vacina que a gente fez foi a AstraZeneca, e a recomendação é que a aplicação da segunda dose seja feita depois de três meses”, expliva Vyvian Ambrosino.



Natércia vacina pessoas com 29 anos

Natércia é uma das cidades do Sul de Minas que está com a vacinação contra a COVID-19 mais avançada. A imunização no município contempla agora pessoas da faixa etária de 29 anos. E a expectativa é de que toda a população adulta seja vacinada com pelo menos uma dose até o mês que vem.



“Se a gente receber mais doses, como temos recebido, a gente acredita que com as estratégias que estamos utilizando a gente consiga fazer [a vacinação] de 100% da população, dentro da faixa etária preconizada, até o início de agosto”, afirma a secretária de Saúde de Natércia.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)