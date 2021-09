Minas registra destruição em mais de 700 focos de incêndio durante feriadão

Incêndio na Serra do São José, no Campo das Vertentes, ainda é um desafio para os militares do Corpo de Bombeiros (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) O feriado prolongado de Independência do Brasil foi de muito trabalho para os militares do Corpo de Bombeiros em Minas Gerais. Isso porque foram 738 chamados durante os quatro dias. Os dados foram contabilizados de 0h de sábado (4/9) até às 18h desta terça-feira (7/9).









No entanto, o maior desafio dos bombeiros até o momento está na Serra do São José, no Campo das Vertentes. Desde essa segunda-feira (6/9) os militares atuam no combate ao fogo em locais de difícil acesso, com a participação de brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF).





De acordo com o Sargento Chaves, que chefia a equipe de militares que combatem o incêndio no local nesta terça, o fogo é intenso e ainda não é possível estimar a área atingida, uma vez que a aproximação não é possível em alguns locais por causa da irregularidade dos terrenos.





"Neste momento, o controle do fogo é muito difícil. Pela experiência que temos neste tipo de situação, dá pra imaginar vários dias de atuação no local", adiantou o militar.





Um helicóptero do IEF também auxilia nos trabalhos, transportando os combatentes para locais de difícil acesso.