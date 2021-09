Bombeiros extinguem fogo na Serra do Gandarela após quase 30 horas

Depois de quase 30 horas, bombeiros apagaram fogo que queimou 235 hectares no Gandarela (foto: CBMMG/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros informou às 13h desta terça-feira (7/9) que debelou, por completo, o incêndio na Serra do Gandarela, que teve início ontem e teria sido provocado por um homem, visto ateando fogo no mato seco, na beira da Estrada Real. Ele fugiu em seguida e ainda não foi identificado. Segundo estimativa dos bombeiros, a área queimada é de 235 hectares.

A principal preocupação foi com a mata preservada na Serra do Gandarela. Nos trabalhaos de combate, foram usadas três equipes de bombeiros, totalizando 12 militares. O fogo caminhava em direção a Rio Acima.





Para o combate às chamas, os bombeiros contaram ainda com a ajuda de um avião, um Air Tractor, do Instituto Estadual de Florestas (IEF).





Algumas decisões tomadas foram consideradas determinantes para a extinção do fogo após quase 30 horas. Às 6h, foram feitas as distribuições das equipes pela mata.





Logo cedo, foi feita uma reunião, do comando do Corpo de Bombeiros, com a diretoria do parque para avaliação dos focos pelas imagens de satélite, e definição de prioridades.





A operação com o avião foi encerrada às 9h, e às 10h15, teve início o trabalho de rescaldo em duas áreas atingidas, Eucaliptal e Cachoeira do Tonhão.





Às 10h30, foi realizada uma nova reunião com a diretoria do parque para avaliação de novos focos pelas imagens de satélite, e definição de novas estratégias.