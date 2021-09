Fogo destrói 300 hectares de mata preservada no Triângulo Mineiro

Fogo começou em canavial e atingiu a mata perservada queimando 300 hectares (foto: CBMMG)

Controlado o incêndio de grandes proporções que destruiu cerca de 300 hectares entre mata nativa e uma plantação de cana, na altura do quilômetro 164, da rodovia MG-223, próximo a Tupaciguara, no Triângulo Mineiro.O incêndio se iniciou por volta de 13h de sexta-feira (3/9), e começou, segundo Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros (BO), no canavial, expandindo para três áreas de preservação permanente.

Os Bombeiros tiveram muita dificuldade no combate às chamas, uma vez que elas se espalharam muito rapidamente, queimando em superfície e copa, devido à seca e aos fortes ventos.

Para o combate ao fogo, foram usados 12 caminhões pipa, com um total de 15 mil litros cada, além de uma pá carregadeira, uma patrola e 30 brigadistas dos municípios próximos.

Devido à forte fumaça, foi preciso a ajuda da Polícia Militar Rodoviária (PMR), pois foi preciso fechar os dois sentidos da rodovia por cerca de uma hora para evitar acidentes. No total, para controlar o incêndio, foram necessárias nove horas.