Bombeiros combatem dois incêndios em mata no interior de Minas

Em Poços de Caldas, fogo atingiu a rede elétrica (foto: CBMMG/Divulgação )

Cem mil metros, que correspondem a 10 mil hectares. Está é a dimensão de um incêndio que destruiu a vegetação no Bairro Maria Imaculada, em Poços de Caldas, no Sul do estado. O local fica próximo ao Centro de Zoonoses e à subestação de Furnas.

Segundo o boletim de ocorrências do Corpo de Bombeiros (BO), foram registrados vários focos de incêndio de grande intensidade e que tinham como peculiaridade um incêndio debaixo de redes de alta tensão, que estava ameaçada.

Por esse motivo, os bombeiros tiveram de atuar com cautela, uma vez que era grande o risco de choque. No meio da ação, dois arcos voltaicos estouraram, com um grande estrondo e clarão.

Foram necessárias cinco horas para controlar o incêndio, com a utilização de cerca de 2.000 litros de água, abafadores e mochilas costais. Seis militares trabalharam nessa ação.

O combate a incêndios debaixo de torres de alta tensão não pode ser executado uma vez que a fumaça pode aumentar a condução da corrente elétrica para o solo e distribuir uma alta carga elétrica nos bombeiros, por isso, a cautela e a demora.

Carro causa incêndio em mata

Bombeiros de São João del-Rei foram acionados para ir a Madre de Deus de Minas, no sudeste mineiro, onde um Toyota Corolla pegou fogo e acabou incendiando também a mata existente ao lado da rodovia. Logo, os bombeiros controlaram o fogo no carro, partindo, em seguida, para o combate ao incêndio na mata. Foram queimados cerca de 400 metros quadrados. Não houve vítimas.