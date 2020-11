Bombeiro (no centro da imagem) tenta combater chamas em área da Serra do Curral (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)









Uma área estimada de 10 mil m² foi devastada pelas chamas, de acordo com os bombeiros.

Militares doforam mobilizados para apagar um princípio dena mata da Serra do Curral, na altura do Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (28). De acordo com a corporação, as labaredas começaram a tomar conta da área por volta das 14h40.