Bombeiros combatem fogo em mata no Bairro Palmeiras, em BH

Ainda segundo os bombeiros, as chamas estavam indo em direção ao. Vídeos enviados para omostram a magnitude das chamas, que eram intensas.Às 19h45, os militares informaram que o incêndio estava sob controle e que não houve a necessidade de reforços. No entanto, equipes dos bombeiros continuavam no local.

Nessa sexta-feira (7/5), um incêndio no Parque Ecológico Renato Azeredo, no Bairro Palmares, na Região Nordeste de Belo Horizonte, mobilizou militares do Corpo de Bombeiros . As chamas atingiram a parte mais alta do local.