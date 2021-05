Idoso morre em incêndio em clínica de reabilitação na Grande BH

Chamas consumiram um quarto inteiro da clínica de reabilitação, na Grande BH (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) Matozinhos, na Grande BH, deixou um idoso morto e um ferido na madrugada deste domingo (09/05). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu dois quartos em que abrigavam homens. A maioria conseguiu sair dos locais. Um incêndio em uma clínica de reabilitação de, na Grande BH, deixou um idoso morto e um ferido na madrugada deste domingo (09/05). De acordo com o, o fogo atingiu dois quartos em que abrigavam homens. A maioria conseguiu sair dos locais.









No primeiro quarto, onde o fogo atingiu uma das camas, uma pessoa de 70 anos saiu com queimadura nos pés e foi socorrida para a UPA Matozinhos. As chamas foram extintas com baldes de água.





Já no segundo quarto, o fogo já havia consumido completamente o local, que abrigava quatro pacientes. Deste número, um idoso não conseguiu sair a tempo e morreu carbonizado em cima da cama. Há a suspeita de ele ter mobilidade reduzida.





A Defesa Civil foi acionada para avaliação técnica dos locais, que já tinham sido vistoriados pelos bombeiros por causa das chamas.





O corpo do idoso foi entregue ao rabecão da Polícia Civil.