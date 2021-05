Feira da Afonso Pena reabre neste domingo (9) após quatro meses

Feira da Afonso Pena, no Centro de BH, voltou a funcionar neste domingo (9), Dia das Mães (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

, A Feira de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de Belo Horizonte, a antiga, na Avenida, no Centro, voltou a funcionar neste domingo (9/5), Dia das Mães. Além dos atrativos gastronômicos e opção de comemorar em família em um espaço aberto, o local é a "salvação" para os atrasadinhos que deixaram para comprar os presentes de última hora.Foi com euforia que os expositores receberam o anúncio do prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), na quinta-feira (6), durante entrevista coletiva, sobre os novos avanços no processo de flexibilização.A Feira Hippie não funcionava desde o dia 10 de janeiro. É um dos mais importantes eventos comerciais alternativos da capital, recebendo, em média, 80 mil visitantes e emprega mais de 30 mil pessoas, direta e indiretamente, em um domingo comum.A feira responde a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade. Ela recebe visitantes do interior de Minas e de outros estados, movimentando o setor de hospedagens, alimentação e comércio no entorno.No ano passado, depois da quarentena em, a feira passou a ocupar maior espaço, entree Rua dos Guajajaras. A máscara continua obrigatória, como também a higienização das mãos ao tocar em mercadorias, e proibição de provadores.Os comerciantes são responsáveis por direcionar filas e demarcar espaços para evitar aglomerações, observando o distanciamento de dois metros entre as pessoas.