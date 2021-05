BH: feira hippie voltará a funcionar a partir de domingo (9/5)

Na foto, Ultimo domingo de Feira Hippie antes do fechamento do comercio nao essencial na capital em janeiro (foto: Juarez Rodrigues/E.M/D.A Press)

, mais conhecida como feira, poderá voltar a funcionar a partir deste domingo (9/5).O anuncio foi feito pelo prefeito de BH, Alexandre Kalil, nesta quinta-feira (6/5), durante entrevista coletiva, sobre os novos avanços no processo de flexibilização . Kalil disse que a decisão foi tomada após o monitoramento de 14 dias dos impactos da última reabertura nas atividades comerciais e de serviços e identificar estabilidade nosepidemiológicos e assistenciais.Sendo assim, a partir deste sábado (8/5), poderão reabrir as feiras livres organizadas pelo Poder Executivo, como as das avenidas Afonso Pena e. A Feira Hippie não funciona desde o dia 10 de janeiro.A Feira Hippie recebe cerca dee emprega mais de 30 mil pessoas, direta e indiretamente, em um domingo comum. A feira responde a 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade.Desde o ano passado, ela passou a ocupar um espaço maior, indo desde a Praça Sete, no quarteirão entre as ruas Carijós e Rio de Janeiro, até a Rua dos Guajajaras.Já o setor de Apoio e Alimentação funcionará na Rua Espírito Santo, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua dos Carijós, e um outro trecho na Avenida Álvares Cabral, entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Goiás.Os principais cuidados a serem observados incluem o uso obrigatório de máscara por todos os frequentadores, inclusive os feirantes; higienizar as mão dos visitantes todas as vezes que requisitarem uma mercadoria e a proibição dos provadores.Além disso, os comerciantes ficam responsáveis por direcionar as filas e demarcar os espaços para evitar aglomerações, observando o distanciamento de dois metros entre as pessoas.De acordo com a administração municipal, o horário para consumo interno nos bares, restaurantes e similares passará a ser das 11h às 19h, de segunda-feira a sábado, com consumo de bebida alcoólica. Retirada no local e entrega em domicílio continuam autorizadas, sem restrição de dia e horário.Supermercados,, lojas de materiais de construção e demais atividades consideradas essenciais voltam a ter permissão de funcionar aos domingos. Lojas de conveniência continuam funcionando de segunda a sábado, entre 7h e 18h.Entretanto, o prefeito pede cautela. “A todos os comerciantes, associação de bares, restaurantes, lojas e feiras, vocês vão ditar se a cidade vai continuar abrindo ou se vamos fechar. Nós estamos com a fiscalização atenta e vamos continuar”, disse.

