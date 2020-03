OMS declara coronavírus uma pandemia, citando 'alarmantes níveis de disseminação'

A Organização Mundial da Saúde (OMS) decidiu declarar o coronavírus uma pandemia, termo utilizado quando o estágio de transmissão de uma doença é global. "Estamos profundamente preocupados com os alarmantes níveis de disseminação e severidade, e de falta de ação", disse o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça.



Segundo a OMS, 118 mil pessoas foram diagnosticadas com o vírus em 114 países, entre as quais 4.291 morreram.



"Descrever a situação como pandemia não muda o que a OMS está fazendo e não deve mudar o que os países precisam fazer", ressaltou Tedros, alertando para que o uso da palavra não leve a temores irracionais.