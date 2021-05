Incêndio atinge Parque Renato Azeredo, no Bairro Palmares, em BH

Incêndio atingiu parte mais alta do Parque Ecológico Renato Azeredo, na Região Nordeste de BH (foto: Vércia Oliveira/Divulgação)









Até o fechamento desta matéria, duas equipes dos bombeiros seguiam combatendo as chamas no parque. Segundo a instituição, não houve feridos. Ainda não é possível identificar as causas do incêndio.



Em Contagem









De acordo com funcionários que trabalhavam no local, eles faziam uma limpeza quando resolveram queimar o lixo, porém o fogo se alastrou. A ocorrência será investigada. Mais cedo, um incêndio de grandes proporções atingiu dois terrenos de ferro-velho em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As chamas podem ter sido provocadas de forma criminosa

Umno, no Bairro Palmares, na Região Nordeste de Belo Horizonte, mobilizou militares dona noite desta sexta-feira (7/5). As chamas atingiram a parte mais alta do local.