Dono de ferro-velho que pegou fogo em Contagem avalia prejuízo de R$ 45 mil

Um prejuízo de R$ 45 mil. Esse é o valor calculado pelo dono de um dos terrenos do ferro-velho que pegou fogo nesta sexta-feira (7/5), no Bairro Morada Nova, em, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O incêndio de grandes proporções atingiu dois terrenos que tinham a mesma finalidade: armazenar materiais recicláveis e ferro-velho. A fumaça provocada pela queima era tóxica e foi vista de longe por diversos bairros de Contagem e BH.

Francisco de Paula dos Santos Amaral, de 49 anos, é dono de metade do lote. Apesar de não ter visto como oseiniciou, ele conta que sua mulher o alertou em uma ligação."Minha esposa me ligou e me contou que parecia que os funcionários do Valnir, dono do outro lado, estavam limpando o lote antes de o incêndio começar", disse.