Incêndio no Parque da Serra do Gandarela, em Rio Acima, já dura cinco dias

Incêndio já dura cinco dias (foto: Walisson/Brigada do PARNA Gandarela) O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) continua os trabalhos para combater o incêndio que já tem duração de cinco dias, que começou na tarde de sexta-feira (4/9), em uma região dentro do Parque Nacional da Serra do Gandarela, na cidade de Rio Acima, na Região Metropolitana de BH.





“Estamos trabalhando intensamente desde a sexta, juntamente com os bombeiros, para tentar combater este incêndio. Na manhã desta terça (7/9), tivemos que chamar reforços de quatro aeronaves carregadas com água para ajudar no combate às chamas”, explica o gerente.





De acordo com Tarcisio, há suspeitas de que este incêndio tenha sido criminoso, e a equipe do parque está investigando as causas.





Os bombeiros informaram que, no local, há 12 militares trabalhando intensamente no combate a este incêndio que já tomou grandes proporções.





