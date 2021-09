Bombeiros registram cerca de 300 chamados para incêndios em 4 dias

Por volta das 16h30, chamas quase davam a volta no alto da Serra do Gandarela, em Nova Lima, na Grande BH (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Da última sexta-feira até hoje (6/9), o Corpo de Bombeiros registrou pelo menos 300 chamadas para ocorrências de incêndios em áreas de vegetação na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Nesta segunda-feira, véspera do feriado da Independência, dois incêndios se destacam na região. Um deles é na Serra do Gandarela, que fica em Honório Bicalho, distrito de Nova Lima.









Mais cedo, os bombeiros encerraram o combate às chamas no Parque das Mangabeiras , Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Lá, o fogo começou na tarde passada. Os trabalhos foram retomados hoje por volta das 5h, com o apoio de um helicóptero para jogar água nas áreas de difícil acesso.





O incêndio foi apagado às 8h, mas, por conta do calor, os bombeiros permaneceram no local diante da possibilidade de novos focos. Às 14h30, as equipes começaram a se retirar do local. “O tempo de monitoramento pós combate, no qual é considerado ainda crítico, já passou sem sinais de reignição”, informou o Corpo de Bombeiros.





Dezessete militares e oito brigadistas trabalharam no local hoje. A área queimada ainda será calculada com a ajuda de um drone.