Idoso comemora 105 anos no local de trabalho no Sul de Minas

Idoso ficou emocionado ao receber homenagem dos colegas de trabalho (foto: Divulgação Center Box)

Morador de Pouso Alegre, no Sul de Minas, José Bernardo da Silva completou 105 anos em 14 de junho e as comemorações aconteceram no local de trabalho dele. O idoso ainda trabalha, todos os dias, de segunda a sexta-feira, em horário reduzido.

Para comemorar os 105 anos do funcionário, uma festa interna foi promovida na loja do supermercado, no bairro Fátima. Teve bolo, bexigas e os colegas da empresa cantaram os parabéns a ele, que ficou emocionado com a surpresa.

Henrique Fonseca, coordenador de Marketing do Center Box, informou que 'seu' Bernardo hoje não tem uma rotina de trabalho e fica pela loja para conversar com clientes e colegas. Ele tem transporte de ida e volta para o supermercado.

“Seu transporte de vinda é com uma colega de trabalho, e seu retorno é feito por um motorista de aplicativo que contratamos. Ele gosta muito de estar aqui, e nos preocupamos muito com ele, para saber como ele está, se está feliz, bem de saúde”, contou o coordenador.

Conheça mais sobre a vida de 'seu' Bernardo



‘Vô’, como é chamado pelos colegas de trabalho, nasceu em Cachoeira de Minas, município vizinho de Pouso Alegre, e começou a trabalhar logo aos 10 anos de vida. Ele foi registrado como funcionário do Center Box em 6 de maio de 2009.

Em maio de 2022, em entrevista ao portal Terra do Mandu, o idoso afirmou que chega no primeiro horário, assim que a loja abre. Ele coloca um agasalho e começa a tarefa de todo dia. Ele comentou ainda que trabalha para aumentar sua renda, uma vez que já é aposentado. Disse que até hoje está trabalhando, pois se sente bem com isso.

“Levanto, lavo a cara, como dizia minha avó, vou fazer um café, nós tomamos e fico sentado esperando o horário de ir para o serviço”, contou 'seu' Bernardo em 2022. “Chego aqui e já olho se tem carrinho, vou juntando e coloco no lugar certo, essas cestinhas que ficam abandonadas por aqui e por ali eu junto tudo, ponho no lugar, volto e pego mais. É desse jeito, o dia inteirinho”, completou ele.

Iago Almeida / Especial ao EM