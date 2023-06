Minas tem duas cidades entre as cinco mais frias do Brasil

432

Em Maria da Fé, também na Região Sul de Minas Gerais, os termômetros atingiram a casa dos 3,5ºC (foto: Divulgação/Move)



Minas Gerais tem duas cidades entre as cinco com as menores temperaturas do Brasil. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e as temperaturas mínimas foram registradas até às 8h desta terça-feira (20).