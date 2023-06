Distrito de MG registra a terceira menor temperatura do país

Monte Verde registrou 0.3°C nesta segunda-feira (19/6) (foto: Hotel Cabeça de Boi/Divulgação)

O distrito de Camanducaia, em Monte Verde, registrou 0,3°C por volta das 6h desta segunda-feira (19/6). Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi a terceira menor temperatura do país, perdendo apenas para as cidades de Cambará do Sul/SC e Vacaria/RS que registraram -1,4°C e -2,0°C respectivamente.









A previsão é que até amanhã, haja possibilidade de geada fraca isolada na região, com temperatura máxima de 20°C.

Leia também: BH registra sensação térmica negativa durante a madrugada

Demais regiões do estado

As regiões do lado Leste e Nordeste do estado, além da Zona da Mata estarão sob céu parcialmente nublado sem previsão de chuva.





Nas demais regiões o sol predomina na maior parte do tempo.





Leste: 17°C e 26°C

Nordeste: 18°C e 27°C

Zona da Mata: 14°C e 24°C

Norte e Noroeste: 13°C e 27°C

Triângulo Mineiro: 11°C e 27°C