BH registra sensação térmica negativa durante a madrugada

Sensação térmica negativa foi registrada nos pontos mais altos de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Belo Horizonte registrou sensação térmica negativa durante a madrugada desta segunda-feira (19/6). Segundo a Defesa Civil municipal, a Estação Cercadinho, no bairro Buritis, Região Oeste de BH, registrou -4ºC entre 5 e 6h da manhã.

A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado com nevoeiro ao amanhecer e frio na madrugada, manhã e noite. A temperatura mínima registrada foi de 13°C e a máxima estimada é de 25°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 35% à tarde.

A semana será de temperatura amena na capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça-feira (20/6) terá temperatura entre 12°C e 23°C, e céu claro durante todo o dia.

A quarta-feira (21/6) e a quinta-feira (22/6) tem máxima prevista para os 22°C e mínima de 10°C. O céu fica aberto durante todo o dia.

A sexta-feira (23/6) tem máxima prevista para os 25°C e mínima de 11°C. O céu fica encoberto durante o dia.

Em Minas

A segunda será de céu parcialmente nublado a parcialmente nublado com nevoeiro ao amanhecer na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões do estado, céu parcialmente nublado a claro com névoa úmida ao amanhecer. Possibilidade de geada isolada no Sul.