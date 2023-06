Obra contra enchentes em BH vai atrasar

432

Vereadores vão visitar também obras de drenagem no córrego Ferrugem, na divisa de BH com Contagem, que estão mais avançadas (foto: Marcos Vieira/EM)

As obras de drenagem aguardadas por quem é castigado pelas enxurradas e alagamentos produzidos pelas cheias do Ribeirão Pampulha nas proximidades do Bairro Primeiro de Maio, Avenida Cristiano Machado e Estação Primeiro de Maio do Metrô de Belo Horizonte não têm mais prazo para começar. As intervenções chegaram a ser anunciadas em 2021, mas a empresa responsável pelo projeto foi penalizada com a perda contratual e com isso outra precisará assumir. Com isso, o prazo de entrega consta agora como "indefinido", segundo documentação da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).









Ribeirão Pampulha

No Bairro Primeiro de Maio, as cheias causam alagamentos na Avenida Cristiano Machado justamente devido à capacidade da canalização que passa sob a via não comportar o volume despejado pelo corpo hídrico que escoa da Barragem da Pampulha e desce pelo aeroporto. O represamento faz com que a água recue e invada casas, sendo que na última vez que as cheias ocorreram, em 2021, cerca de 20 famílias precisaram deixar suas casas preventivamente, auxiliadas pela Defesa Civil de Belo Horizonte.





De acordo com a Sudecap, os projetos e obras se dão no arranjo para a otimização do sistema de macrodrenagem da bacia do Córrego Cachoeirinha, com implantação de canal paralelo a partir da entrada do Córrego da Avenida Sanitária (próximo ao Minas Shopping) até o encontro com o Ribeirão Pampulha e readequação do emboque do canal existente com o Ribeirão Pampulha, com seção hidráulica variável.





Contudo, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, "a empresa responsável pelos projetos (do Ribeirão Pampulha) não estava cumprindo o cronograma do contrato e foi penalizada com multa e distrato unilateral (perdeu o direito de fazer o projeto e as obras). Assim, conforme previsto em lei, foi convocada a segunda colocada (do processo de licitação), que está na fase de assinatura do contrato". De acordo com a Sudecap, o valor do projeto e obras é de R$ 1,3 milhão e a ordem de serviço foi emitida em 21 de junho de 2022, tendo o contrato sido suspenso em janeiro de 2023 pelas falhas de cumprimento.

Vereadores vão visitar também obras de drenagem no córrego Ferrugem, na divisa de BH com Contagem, que estão mais avançadas (foto: Marcos Vieira/EM)

Vistoria de vereadores

O andamento das obras de macrodrenagem nas regionais Norte e Nordeste da capital mineira será verificado por parlamentares que integram a Comissão Especial de Estudos de Drenagem Urbana da Câmara Municipal, nesta segunda-feira (19/6). As inspeções foram solicitadas pela presidente do colegiado, vereadora Fernanda Pereira Altoé (Novo), e ocorrem nas bacias dos córregos Vilarinho, Cachoeirinha e Onça. Segundo a parlamentar, "o objetivo é compreender quais serão as ações nas localidades, informando a população".





Marcada para às 8h30, a primeira vistoria parte da Avenida Vilarinho, próximo ao nº 2733. Em seguida, às 9h30, a comissão segue para a Avenida Cristiano Machado, nº 5.600, no Bairro Primeiro de Maio, onde serão verificadas as obras de drenagem no entorno do Córrego do Cachoeirinha. Às 10h30, a comissão deve se encontrar na Avenida Cristiano Machado, no Bairro Vila Suzana, quando as intervenções que vêm sendo feitas no entorno do Córrego do Onça também serão averiguadas.





De acordo com informações da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a comissão recebeu ofícios da PBH que informam que no Córrego Vilarinho estão sendo executadas obras para otimização do sistema de drenagem e o escopo prevê a implantação do reservatório profundo Vilarinho II, localizado na referida avenida. "Já sobre a obra do Córrego Cachoeirinha, ofício assinado pela Gerência de Suporte Técnico de Informações de Empreendimentos da Sudecap dá conta de projetos e obras para otimização do sistema de macrodrenagem da bacia".





Sobre as obras no Bairro Vila Suzana, foi informado que estão em andamento intervenções para otimização do sistema de drenagem. Além de representantes das coordenadorias da Regional Norte e da Regional Nordeste, foram convidados para estarem presentes na vistoria representantes da Secretaria Municipal de Governo e da Sudecap. (MP)