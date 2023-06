Área de escape do Anel Rodoviário é usada pela segunda vez em três dias

432

Apesar de ter evitado mais um acidente em um dos trechos mais perigosos da rodovia, a caixa de contenção não conseguiu frear o veículo (foto: PMRV-MG / Divulgação) Uma carreta que transportava uma chapa de ferro teve que usar a área de escape do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (18/6). Apesar de ter evitado mais um acidente em um dos trechos mais perigosos da rodovia, a caixa de contenção não conseguiu frear o veículo, que só parou após bater em uma árvore no fim da pista do equipamento de segurança.





Essa é a segunda ocorrência na área de escape em um intervalo de três dias. O aparelho foi usado pela última vez na quinta-feira (15/6), quando um caminhão guindaste, que estava sem freio, usou o local para ser parado









O local foi inaugurado há dez meses, e a intervenção, que amplia a pista com uma "piscina de concreto", foi feita na altura do KM 541, no sentido Vitória (ES). Entre a BR-040 e o trevo do Betânia, próximo ao acesso ao bairro Buritis, ela foi projetada para evitar acidentes em um local conhecido por grandes ocorrências.

Segundo a BHTrans, desde o ano passado, a área evitou oito acidentes. Ao formar uma rampa nas partes consideradas mais perigosas da rodovia, o local garante uma desaceleração rápida do veículo em pane, permitindo que aqueles de grande porte parem em uma emergência, como a perda de freios.