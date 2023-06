Ex-sogro esfaqueia ex-genro no aniversário do jovem, em Ribeirão das Neves

432

O Bairro fazenda Catro, em Ribeirão das neves, onde ocorreu o crime (foto: Reprodução/Google Street View)

Uma discussão em plena festa de aniversário terminou com a morte do aniversariante, de 27 anos, pelo ex-sogro da vítima, de 59, que o esfaqueou após uma briga ocorrida na noite deste sábado (18/6), em Ribeirão das Neves, na Grande BH.Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, o ex-sogro compareceu ao aniversário no Bairro Fazenda Catro para buscar os netos e entrou em discussão com o aniversariante. Os dois trocaram insultos e depois partiram para agressões físicas, momento em que o ex-sogro pegou uma faca e a cravou no peito da vítima.Após o golpe, o homem de 27 anos ficou caído de bruços na rua. O ex-sogro subiu em uma moto e fugiu. Segundo relatos, os dois sempre discutiram sobre a guarda dos menores.A PMMG foi acionda às 22h, chegou a socorrer o ferido para o Hospital Municipal São Judas Tadeu, mas ele morreu instantes depois de dar entrada no atendimento médico. O suspeito continua sendo procurado.