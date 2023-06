Polícia de Muriaé prende homem procurado no Espírito Santo

432

Arma encontrada com foragido da justiça que se escondia em Muriaé (foto: PCMG)

Um homem, de 31 anos, procurado pela justiça criminal do Espírito Santo por tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil em Muriaé (MG), na Zona da Mata, nesta segunda-feira (19/6), em cumprimento de mandado.

A localização do foragido foi possível graças a um trabalho do Serviço de Inteligência e o cruzamento de informações. Na abordagem, foi encontrado e apreendido um revólver calibre 38, que estava em poder do fugitivo.

“Trata-se de mais uma ação articulada entre a Polícia Civil mineira e a Polícia Civil capixaba. Essa parceria tem rendido bons resultados no enfrentamento à criminalidade”, diz o delegado de Muriaé, Glaydson Souza.

Depois de lavrar o auto de flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará a transferência para o estado vizinho.