Solstício de Inverno: quarta-feira será a noite mais longa do ano

Minas Gerais terá queda nas temperaturas (foto: Jair Amaral/ E.M/D.APress) O inverno no Hemisfério Sul do planeta Terra terá seu início nesta quarta-feira (21/6), às 11h57, e se estende até o dia 23 de setembro. O fenômeno do Solstício de Inverno marca o início da estação com a noite mais longa do ano no Brasil.

Em seguida, a localização começava a diminuir e também "parava" antes de começar a subir novamente. Esses momentos de "parada" correspondem aos solstícios de verão e de inverno, respectivamente.





A chegada do inverno no Brasil e nos demais países do Sul do planeta Terra tem impacto na duração dos dias e das noites. Durante essa estação, as noites costumam ficar mais longas em razão da posição da Terra ao redor do sol, enquanto, no norte, com a chegada do verão, acontece o oposto: as noites são menores e os dias maiores.

Durante o outono e a primavera, chamados equinócios, o dia e a noite possuem durações iguais, de 12 horas cada.

A posição da Terra também tem impacto na menor incidência de radiação solar, provocando queda na temperatura do ar e valores médios inferiores a 22ºC na parte leste das regiões Sul e Sudeste do Brasil. A estação também se caracteriza pelas incursões de massas de ar frio vindas do sul do continente.

Inverno em Minas Gerais





Durante esse período, em Minas, as chuvas serão menos frequentes e as temperaturas mais baixas. Nesta terça-feira, a capital mineira já registrou 11ºC e sensação térmica negativa de -4,8ºC





A umidade do ar também ficará baixa, com mínimas de 25% nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).