Morador em situação de rua é espancado no centro de BH

432

Vítima, de 29 anos, foi levada para o Hospital João XXIII com suspeita de traumatismo cranioencefálico (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um morador em situação de rua, de 29 anos, foi agredido a pauladas durante a madrugada desta terça-feira (20/6), na Avenida Augusto de Lima, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por pessoas que viram um homem espancando a vítima com um pedaço de madeira.

Quando a viatura chegou ao local, o sem-teto foi encontrado caído no chão com hematomas e ferimentos no rosto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima até o Hospital João XXIII com suspeita de traumatismo cranioencefálico. O estado de saúde do homem não foi divulgado.

Em contato com os militares, testemunhas contaram que o suspeito, que também é pessoa em situação de rua, é conhecido como “Anderson Silva” e se desentendeu com a vítima dias atrás.

O suspeito das agressões fugiu com o pedaço de madeira no sentido da rua Espírito Santo. Até o momento, o homem não foi encontrado.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Violência nas ruas

Na madrugada de ontem, outro morador em situação de rua foi baleado duas vezes na perna no bairro Aparecida, Região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima foi socorrida pelos militares até o Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito se aproximou da vítima, atirou duas vezes e foi embora. Questionado sobre o crime, o sem-teto não quis falar sobre o suspeito. Ninguém foi preso.