Betim: homem morre, e outros três ficam feridos, em acidente na BR-262

A concessionária responsável pela administração do trecho, a Triunfo Concebra, solicitou apoio da aeronave (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Um acidente envolvendo uma moto, um carro e uma bicicleta na BR-262, na altura de Betim, na Região Metropolitana de BH, deixou três pessoas feridas e um homem morto na tarde desta segunda-feira (19/6). Todas as vítimas foram socorridas, e uma delas precisou ser levada para o Hospital João XXIII de helicóptero.









Uma vítima, de 26 anos, pilotava a moto e ficou em estado grave, com fratura exposta na perna e sangramento na virilha. Ele foi socorrido pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, para o HPS João XXIII. Um homem estava na garupa da moto e morreu no local.

Já outro homem, de 67 anos, queixou de dor na perna, mas estava consciente e foi socorrido pelo SAMU para um hospital de Betim.





Outra pessoa teve ferimentos leves, sendo encaminhada para a Policlínica de Juatuba.