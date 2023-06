Greve dos servidores da Fhemig termina após 14 dias de paralisação

432

Greve dos trabalhadores da Saúde do Estado já durava 14 dias (foto: Reprodução/Sindpros) Após assembleia realizada na tarde desta segunda-feira (19/5), servidores da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) suspenderam a greve que já durava 14 dias. Mais cedo, o Sindicato dos Trabalhadores da rede Fhemig (Sindpros) havia recebido uma notificação judicial determinando o fim da paralisação, sob pena de multa de R$ 10 mil diários.







Outro fator que motivou o fim da paralisação foi a marcação de uma reunião entre o sindicato e representantes do governo do estado, nesta terça-feira (20). O encontro pode selar um acordo entre as duas partes referente às demandas dos trabalhadores. “A expectativa é de que o governo tenha o bom senso de discutir a situação e apresentar uma proposta para resolver. A resolução que a gente quer revogar traz sérios prejuízos ao trabalhador e ao paciente”, explicou o presidente do Sindpros, Carlos Martins.





A resolução que altera as escalas de trabalho é a 10.730/2023. O grupo ainda destaca que a diminuição nos horários pode impactar tratamentos de pacientes mais graves. Uma nova assembleia vai ser convocada após a reunião, para discutir o futuro do movimento.





A reportagem entrou em contato com a Fhemig e o Governo de Minas e aguarda retorno.