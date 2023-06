Luzes no céu assustam moradores de diferentes regiões de Minas

432

Uma luz misteriosa foi vista por moradores de Minas Gerais, São Paulo e Goiás atravessando o céu na noite dessa segunda-feira (19/6).

Nas redes sociais, usuários pensaram se tratar de um objeto voador não identificado (óvni). “Eu vi as luzes no céu. Caçadores de óvnis, essa noite vamos fazer história. Eles chegaram”, publicou um internauta.

Porém, segundo a Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), a luz era um grande bólido - um meteoro brilhante.

“Tô passada que as três luzes que eu vi ontem se desfazendo no céu eram de fato um meteoro. Jurei que eram fogos ultra blaster grandes”, escreveu uma pessoa no Twitter.

(foto: Redes Sociais/Reprodução)

O meteoro entrou na atmosfera terrestre às 18h37 e, possivelmente, também foi visto no Paraná.

Em Minas, o meteoro foi visto em Belo Horizonte, Pouso Alegre, Elói Mendes, Cabo Verde, Monte Belo, Minduri e na região do Triângulo Mineiro.