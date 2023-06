Belo Horizonte confirma mais três mortes por dengue; já são seis neste ano

432

Contaminações representam um aumento de 963%, em relação à terceira semana de junho de 2022 (foto: PBH / Divulgação) Depois de três meses, Belo Horizonte confirmou três novas mortes em decorrência da dengue. Os óbitos aconteceram em abril, mas só foram atestados na sexta-feira (16/6). Até agora, seis pessoas morreram pelo vírus na capital mineira e 116 no restante do estado.

Conforme o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 7.784 casos da doença já foram confirmados na capital. As contaminações representam um aumento de 963% em relação à terceira semana de junho de 2022, quando 732 pessoas haviam se contaminado.









Apesar do crescimento de contaminações, em relação a 2022, os números de infecções por arboviroses, como a dengue, têm caído. Conforme dados do Governo de Minas, o aumento da positividade da doença durante abril era de até 30%. Já em maio, o aumento de casos semanais passou para 10%.





Queda de casos





Em resposta à queda de casos de arboviroses no país, no dia 12 de junho o Ministério da Saúde dissolveu o Centro de Operações de Emergência em Saúde em relação às doenças. O comitê tinha o objetivo de aprimorar o planejamento e a resposta aos vírus, de forma integrada com os estados e municípios.





De acordo com a pasta, o COE foi desativado devido redução no risco de transmissão da dengue, chikungunya e Zika, em praticamente todos os estados brasileiros. “Essa queda se deve às ações empenhadas no controle do vetor [...] além de mudanças climáticas que implicam na circulação viral da dengue e chikungunya”.





Mesmo com a queda de contaminações, a pasta reforça a necessidade dos cuidados em relação ao combate ao vetor do vírus, o mosquito Aedes Aegypti, que se prolifera em água parada. Além disso, é preciso continuar se protegendo com o uso do repelente.