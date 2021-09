Incêndios nas serras de BH deixam o céu com vestígios de fumaça

BH tem dia de céu claro com temperaturas acima dos 30°C (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O dia amanheceu um tanto quanto "diferente" em BH nesta quinta-feira (9/9). Os incêndios que ocorreram durante todo o feriado nas serras próximo a capital acabaram deixaram o sol coberto por uma espécie de camada de fumaça durante esta manhã. E o cenário tem tudo para se manter, até mesmo nos próximos dias.



Fumaça dos incêndios do último fim de semana, ainda permanecem no ar da capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em BH o dia amanheceu com céu claro, mas a fumaça das queimadas do último fim de semana (em especial na Serra do Gandarela, em Rio Acima, que consumiu mais de 230 hectares de mata), acabaram 'encobrindo'o sol na capital.

11:08 - 06/09/2021 Massa de ar seco e altas temperaturas prevalecem ao longo da semana em MG A massa de ar seco e quente que está agindo sobre o estado deve se intensificar ainda mais. Com isso, os termômetros em BH podem chegar aos 34°C. A temperatura mínima desta quinta foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 17,9°C. Com a estabilidade das altas temperaturas e a diminuição da nebulosidade, a umidade do ar volta a registrar níveis baixos na capital, em torno de 20%.

Nesta quinta, o céu fica claro a parcialmente nublado com névoa seca na maior parte do estado, exceto no Sul e Triângulo Mineiro, onde há possibilidade de chuvas no período da tarde.

As temperaturas mínimas e máximas se elevam gradativamente e a umidade do ar deve registrar níveis abaixo dos 20% - no Noroeste podem ficar em 15%. De acordo com a meteorologia, há possibilidade de chuvas para as Regiões Sul e Triângulo Mineiro.

A menor e maior temperatura do estado foram registradas na mesma Região, no Norte de Minas: Rio Pardo, com 13,7°C, e São Romão, que deve chegar os 38°C.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira