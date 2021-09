Temperaturas permanecem acima dos 30°C nesta quarta (8/9) em Minas

Belo Horizonte amanheceu com céu claro (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Nesta quarta-feira (8/9) o céu fica claro a parcialmente nublado com névoa seca na maior parte do estado, exceto no Sul e no Triângulo Mineiro, onde há possibilidade de chuvas no período da tarde.









Com o predomínio de sol durante toda a semana, a umidade do ar volta a registrar níveis abaixo dos 30% na capital e no restante do estado.



A temperatura mínima em Minas foi registrada no Sul, em Monte Verde com 11,5°C, e a máxima permanece nos 39°C, na Região do Triângulo.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra