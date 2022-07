Justiça autoriza farmácia a vender remédios à base de cannabis em Guaxupé

A farmácia receberá para manipulação o óleo com teor de THC inferior a 0,02%, ou seja, impossível de causar efeitos psicotrópicos no organismo do paciente, bem como ser utilizado para fomentar vícios ou dependências químicas.









Com a autorização de manipular o CBD muitos pacientes terão facilidade em adquirir o medicamento por um preço mais acessível, já que muitos tratamentos são de tempo continuado.





CDB





O CDB é o extrato retirado da maconha, mas sem o alucinógeno. Não há qualquer correlação demonstrada cientificamente entre o uso do extrato de cannabis rico em THC, CBD ou quaisquer outros cannabinóides que provoquem psicose ou efeitos relevantes de ordem negativa para a saúde do paciente. Ele atua no sistema nervoso central, geralmente sendo utilizado no tratamento de alguns casos de epilepsia, doenças como ansiedade e doença de Parkinson, doença de Alzheimer e dor crônica.





A responsabilidade pela venda é da brasileira GreenCare, controlada por um dos maiores fundos globais especializados em negócios de cannabis - o Greenfield Global Opportunities. A empresa tem autorização da Anvisa para vender três medicamentos e pleiteia a aprovação para mais três até dezembro e outros quatro para 2023. As informações são do jornal Estado de S. Paulo.





Atualmente, a GreenCare importa esse tipo de medicamento diretamente para pessoas físicas no Brasil e atende um público de 20 mil pessoas - dos 75 mil pacientes brasileiros que utilizam o remédio. Ao todo, a companhia tem 17 produtos farmacêuticos à base de cannabis produzidos por fornecedores na Colômbia, Estados Unidos e Israel.





Medicamentos à base de cannabis começarão a ser vendidos nas farmácias brasileiras a partir de agosto. A pronta-entrega pode facilitar a vida de milhares de pacientes que, hoje, precisam importar o remédio individualmente. Os produtos contêm canabidiol e concentrações diferentes de THC, o princípio que tem efeito psicoativo.