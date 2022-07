Uberaba vai sediar primeiro Encontro de Cannabis Medicinal

Encontro contará com palestras de duas profissionais da área da saúde (foto: Creative/Commons/Divulgação) A farmacêutica, consultora canábica e pós graduada em cannabis medicinal Andrea Terra Valle declara: “Só a informação combate o preconceito”. A frase faz referência ao 1º Encontro de Cannabis Medicinal de Uberaba, às 16h do próximo sábado (30/7), no Teatro Experimental de Uberaba (TEU).





A entrada é gratuita e com sugestão de contribuição de 1 kg de alimento não perecível.

Uma das organizadores do evento, Andrea ressalta ainda que o principal objetivo do encontro é explicar à população de Uberaba sobre o uso medicinal da cannabis.





“Um fitoterápico que vem revolucionando a medicina com seus diversos usos terapêuticos e que vem sendo usado pela humanidade há mais de quatro mil anos, tendo passado por um período de proibicionismo, mas ressurgindo agora com força total e mudando a qualidade de vida de diversos pacientes", ressaltou a farmacêutica.



Uso medicinal



Durante o encontro, ela fará uma apresentação sobre a ciência da planta e uma breve demonstração teórica para dois tipos de extração artesanal.

Já a médica integrativa e prescritora de cannabis medicinal Daniela Arruda Bastos vai abordar o sistema endocanabinóide e o uso medicinal da cannabis na prática clínica.

Além disso, o evento vai contar com apresentações de informações sobre a história da maconha no Brasil, relatos de pacientes que fazem o uso de cannabis medicinal e uma roda de conversa das profissionais com o público.