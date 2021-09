BH: adolescentes com comorbidades recebem a 1ª dose da vacina nesta segunda

BH vacina adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades nesta segunda-feira (6/9) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Belo Horizonte dá início à vacinação contra COVID-19 em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes nesta segunda-feira (6/9). O público esperado é de 5.521 que se cadastraram no site da prefeitura.





A felicidade da xará dela, Gabriela Luisa Vieira da Silva, também de 12 anos, foi tanta que o pai, Wenderson Rodrigues, levou a família toda e até mesmo o cachorro foi prestigiar o momento. "Viemos registrar esse momento da vacina, graças a Deus está tudo dando certo. Agora é tocar a vida", disse o pai.

Gabriela Luisa Vieira da Silva, de 12 anos, foi com a família toda receber a primeira dose da vacina contra COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Para Lucas Henrique Alves Nunes, de 16 anos, que tem asma e bronquite, um ano difícil se transforma em felicidade com a aplicação da primeira dose. “Bom demais, muito prestígio. Uma coisa que demorou bastante e muitas pessoas não tiveram a oportunidade. Passamos por um momento difícil de adaptação no estudo e trabalho, mas agora a ansiedade é grande para retomar com tudo”, disse.





Esta adaptação foi ainda mais desafiadora para Vitor Dalmar, de 16 anos, que é atleta de vôlei. “Tem praticamente 2 anos que não saio de casa, tendo que treinar sozinho. Às vezes vou no clube para jogar um pouco, mas sempre de máscara e distanciamento”, conta.





Ele pede que toda população vá se vacinar para que tudo volte ao normal o quanto antes. “É muito importante para mim porque agora vou poder estar mais seguro e quanto mais gente vacinar eu vou poder voltar a praticar o esporte como era antes”, ressalta.

Vitor Dalmar, de 16 anos, foi no drive-thru da UFMG nesta segunda-feira (6/9) receber a vacina contra COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Belo Horizonte se encaminha para este cenário novamente, apesar de que ainda não é o momento de relaxar com os cuidados. Até o momento, a capital mineira recebeu 3.356.546 doses da vacina. Dessas, 1.883.856 foram utilizadas para aplicação da primeira dose, ou seja, em 82,7% do público acima dos 18 anos. Outras 965.244 são de segunda dose e mais 58.855 da vacina de dose única. No total, representam 43,6%.





Ao longo da semana, também serão aplicadas segundas doses em pessoas de 33 e 32 anos, além das gestantes e puérperas sem comorbidades. Confira o calendário:

Segunda-feira (6/9): primeira dose para adolescentes de 17 a 12 anos, completos até 6 de setembro, com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes; segunda dose para pessoas de 33 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias;

Terça-feira (7/9): não haverá vacinação;

Quarta-feira (8/9): segunda dose para pessoas de 32 anos, vacinadas com a CoronaVac, em que o intervalo entre a aplicação das doses é de 14 a 28 dias; primeira dose de adolescentes de 17 a 12 anos, completos até 8 de setembro, com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes;

Quinta e sexta-feira (9 e 10/9): segunda dose para gestantes e puérperas sem comorbidades. Só poderão tomar a segunda dose nos dias 9 e 10 de setembro as gestantes e puérperas cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até os dias 16 e 17 de setembro.

Cadastro de adolescentes

De acordo com a PBH, foram registrados 5.521 cadastros válidos de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes. O número exclui duplicidade, erros de preenchimento e residentes de outros municípios.





"Todas as declarações apresentadas no cadastro são de total responsabilidade do responsável pelo menor que os preencheu e de quem emitiu os comprovantes. Será realizada auditoria no processo de vacinação e, em caso de informações inverídicas, os declarantes ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis", disse, em nota, o Executivo municipal.

Orientações para a vacinação em BH