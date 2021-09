Calor sem fim: com 36,2ºC, BH tem o dia mais quente do ano

Dia mais quente do ano é registrado em Belo Horizonte nesta quarta-feira (15/9) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Sem trégua, a temperatura na capital mineira segue acima dos 30ºC. Nesta quarta-feira (15/9) os termômetros de Belo Horizonte registraram 36,2ºC, na região da Pampulha. A temperatura é a mais alta do ano e o dia bate recorde como o mais quente de 2021. O registro é ainda mais alarmante quando se constata que ainda é inverno, já que a primavera só começa oficialmente no dia 22 de setembro.







O calorão, porém, não foi o recorde do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). “Embora Belo Horizonte tenha apresentado a maior temperatura do ano até o momento, considerando todo o estado de Minas Gerais, a maior temperatura foi registrada em Montalvânia e São Romão, com 40,1ºC, no dia 10 de setembro”, afirmou a meteorologista Anete Fernandes, do Inmet.

As temperaturas no estado