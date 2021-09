Calor extremo pode bater recorde do ano e chegar aos 40°C em Minas

Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, a massa de ar quente e seco que está atuando em Minas desde o feriado prolongado de 7 de setembro está causando elevação nas temperaturas.





“A amplitude térmica em alta, que é quando há uma grande diferença entre a temperatura mínima e máxima, como por exemplo BH que está com amplitude de 15°C, contribui também para este calor extremo”, explica o meteorologista.





Nesta quarta (15/9) a capital mineira amanheceu com céu claro a parcialmente nublado, e registrou a menor temperatura durante a madrugada na estação automática da Pampulha, com 19,9°C. A maior tende a chegar aos 35°C no período da tarde.





A umidade do ar não ultrapassa os 20% em Minas. Em BH deve ficar em 20%, e no Norte e Noroeste pode chegar aos 12%, o que é considerado nível crítico pelos meteorologistas.



Os médicos recomendam seguir as seguintes recomendações, com este baixo nível de umidade:

- Hidrate-se durante o dia;





- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;





- Evite frituras;





- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;





- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;





- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;





- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista.





Entretanto, mesmo com os termômetros em elevação, no Sul, Triângulo e Zona da Mata, há possibilidade de ocorrer pancadas de chuvas até o fim do dia.





“Esta chuva está prevista para ocorrer apenas nestas regiões por causa da intensificação das áreas de instabilidade no estado de São Paulo, onde estes municípios fazem divisa”, ressalta Claudemir.





Ainda de acordo com o Inmet, as temperaturas mínima e máxima do estado foram identificadas no Norte de Minas, com 9,2°C em Águas Vermelhas, e no município de Montalvânia a previsão é que chegue aos 40°C.





“Se alcançar esta temperatura mesmo, ela pode bater o recorde de maior temperatura deste ano de 2021 em Minas. Por enquanto, a cidade de Campina Verde no Triângulo Mineiro, está liderando com 39,8°C, registrado no dia (7/9)", afirma o meteorologista.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra