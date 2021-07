Fogo em mata causa incêndio em telhados de casas em Sabará

Incêndio em mata de Sabará chegou a atingir telhados de casas (foto: Reprodução) incêndio que consumia uma mata se espalharam e atingiram o telhado de duas casas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Moradores do Bairro Rosário I, em Sabará, na Grande BH, passaram por apuros na tarde deste sábado (17/7). Isso porque as chamas de umque consumia uma mata se espalharam e atingiram ode duas casas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.









Pelo menos 5 mil m² de área foi consumida pelo fogo. Foram utilizados 2 mil litros de água para debelar o incêndio.

Serra do Rola Moça

Além da chamada em Sabará, os bombeiros foram acionados para combater um incêndio na Serra do Rola Moça. De acordo com a instituição, a maior concentração de chamas estava na altura da Região do Barreiro.





Focos também foram registrados próximos ao Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, e no Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Grande BH.