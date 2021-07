Sacramento: homem morre e grávida sobrevive em acidente no Triângulo

Carro de passeio envolvido em acidente com caminhão em Sacramento ficou totalmente destruído (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá/Divulgação)

Uma pessoa morreu e duas pessoas sobreviveram, entre elas uma grávida, após uma colisão frontal envolvendo um caminhão que transportava couro e um veículo de passeio em Sacramento, no Triângulo Mineiro.

O acidente ocorreu na cabeceira de uma ponte, por volta das 21h30 da noite de sexta-feira (16/7), na altura do Km 95 da MG-428, próximo à divisa de Minas Gerais com São Paulo. Guarnições do Corpo de Bombeiros dos dois estados trabalharam no desencarceramento das vítimas.

No caminhão conduzido por um homem de 63 anos, que tinha como destino a cidade de Franca, as equipes de resgate utilizaram técnicas de salvamento para soltar o braço e a perna do motorista, preso às ferragens. Ele foi imobilizado com prancha longa, colar cervical e tirantes e foi retirado consciente.

Motorista do caminhão foi resgatado das ferragens consciente e encaminhado à Santa Casa de Sacramento (foto: Corpo de Bombeiros de Araxá / Divulgação )

A rodovia ficou interditada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) por três horas, para que a perícia fosse realizada. Após os trabalhos, as equipes retiraram a vítima em óbito das ferragens e encaminharam o corpo ao IML.

Em contato com a Santa Casa de Misericórdia de Sacramento no início da tarde deste sábado (17/7), a informação repassada era de que tanto a gestante quanto o motorista do caminhão continuavam internados e em observação, com quadro de saúde estável.