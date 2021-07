Araxá fará mutirão para castração gratuita de cães e gatos

Protetores independentes de animais serão contemplados na terceira etapa da ação (foto: Fernanda Castelha/Divulgação)

O Setor de Zoonoses de Araxá, no Alto Paranaíba, promoverá, entre os dias 21 de julho e 14 de agosto, o primeiro mutirão de castração de cães e gatos na cidade. A expectativa é que 1.470 animais, uma média de 70 por dia, sejam atendidos pela ação.

O castramóvel ficará no Parque de Exposições Agenor Lemos. De acordo com Leninha Severo, coordenadora da Vigilância em Saúde, a ação se dará em quatro momentos.



No primeiro, serão priorizados todos os animais de rua da zona urbana; no segundo, os animais abandonados que vivem na zona rural.

“A partir deste sábado (17/6), o Canil Municipal iniciará o recolhimento dos animais da zona urbana. Todos eles ficarão conosco, em observação e recebendo medicamentos, cerca de três dias antes e depois do procedimento. A técnica operatória é menos invasiva e todos eles também receberão um microchip subcutâneo e uma tatuagem na orelha para fins de identificação. Tudo feito de forma rápida, segura e sem riscos para a saúde dos bichinhos”, explica.

Etapas voltadas à população

A terceira etapa da castração será voltada para animais sob a tutela de protetores independentes. E, por último, a ação será dedicada para animais de famílias de baixa renda já cadastradas na Secretaria de Ação Social.



Neste caso, estas famílias devem realizar o cadastro reserva nos dias 15, 16, 19 e 20 de julho, das 8h às 17h, em uma tenda do Zoonoses que foi montada no calçadão da Olegário Maciel.



Os documentos exigidos são cópias (xerox) do documento de identidade, CPF e ficha resumo do CadÚnico – que pode ser baixada por meio do aplicativo "Meu CadÚnico", acessada no site do Programa Social , ou solicitada diretamente nos núcleos de convivência: CRAS Francisco Duarte ou CRAS Abolição, e na sede da Secretaria Municipal de Ação Social.

As raças de cães não contempladas para o procedimento são Shih Tzu, Lhasa Apso, Pug e Buldogue Francês.



Iniciativa inédita



A vereadora Fernanda Castelha, atuante da causa animal na cidade, ressaltou a importância de o município ter firmado esse Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para amenizar a situação dos animais de rua de Araxá.



“Assim que o prefeito Robson soube que Araxá era o único município da Ampla (Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá) que não havia aderido ao projeto, logo ele assinou o TAC e nós fomos atrás do deputado federal Fred Costa, que viabilizou financeiramente a execução do projeto. É uma ação muito importante para Araxá e teremos resultado a longo prazo, com a redução de animais abandonados na cidade”, enfatiza.



A população também pode contribuir para o recolhimento de animais de rua em Araxá acionando o Canil Municipal por meio do telefone (34) 9 9249-7767.