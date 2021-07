Pouso Alegre: PM prende quadrilha que fez reféns em galpão

PM cercou o galpão em Pouso Alegre e prendeu os oito homens. Ninguém ficou ferido (foto: Reprodução/Redes sociais) A Polícia Militar (PM) agiu rápido e conseguiu prender, em flagrante, uma quadrilha de oito pessoas no momento em que assaltava um galpão de uma distribuidora de remédios, na manhã deste sábado (17/7), em Pouso Alegre, no Sul de Minas. O bandido fez 12 funcionários de reféns, quando descarregavam uma carreta na empresa.



O tenente Giovani Casagrande foi quem comandou a equipe no local do assalto. De acordo com o tenente, foi preciso negociar com os criminosos para buscar que eles liberassem os reféns e se entregassem. Como houve uma 'resistência passiva', a polícia usou munição química para conseguir a rendição do bando.



Nenhum refém ficou ferido e nada foi levado do galpão. Com os criminosos, a PM apreendeu uma arma de fogo e braçadeiras plásticas usadas para imobilizar os reféns. Um caminhão que seria utilizado pela quadrilha também foi apreendido. Todos os presos foram levados para a delegacia da Polícia Civil de Pouso Alegre.