Lojas de conveniência já podem funcionar 24 horas em Pouso Alegre

Flexibilização em Pouso Alegre permite que lojas de conveniência funcionem 24 horas, sem restrição (foto: Google Street View/Reprodução)

Pouso Alegre, no Sul de Minas, decidiu flexibilizar ao menos uma categoria das restrições impostas para controlar a pandemia. As lojas de conveniência de postos de combustíveis podem funcionar sem restrições de horários.



Ao observar queda no número de casos de COVID-19, a prefeitura de, no Sul de Minas, decidiu flexibilizar ao menos uma categoria das restrições impostas para controlar a pandemia. As lojas de conveniência de postos de combustíveis podem funcionar sem restrições de horários.

O novo decreto mudou o funcionamento apenas para esta categoria de comércio. Antes, as lojas de conveniência eram obrigadas a fechar as portas até meia-noite. Agora, podem funcionar 24 horas, sem nenhuma obrigatoriadade de fechamento.

As demais regras continuam valendo desde abril. Bares, restaurantes e lanchonetes podem continuar funcionando até meia-noite, preferencialmente com delivery, mas autorizados a ter 50% de ocupação presencial.



Salões de beleza, clínicas de estética e locais semelhantes podem atender apenas por agendamento.

eventos com até 20 pessoas, desde que autorizado pela Vigilância Sanitária, e que cumpra todos os protocolos de distanciamento e higienização.



A cidade libera realização decom até 20 pessoas, desde que autorizado pela Vigilância Sanitária, e que cumpra todos os protocolos de distanciamento e higienização.

Redução de casos

A justificativa para reabrir as lojas de conveniências é de que a cidade está registrando menos casos de COVID-19 do que há alguns meses. Os boletins informativos são publicados de duas a três vezes por semana.

No último, do dia 12, Pouso Alegre tinha 173 novos casos confirmados, 39 a menos do que no levantamento anterior, do dia 9 de julho, quando houve 212 novas confirmações.



Apesar de ainda parecer alto, a administração argumenta que o indicador está em queda, muito por conta da vacinação que está em andamento.

Desde o início da pandemia, 22.012 pessoas foram contaminadas com o coronavírus e 417 morreram.

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intesiva (UTI) está em 82%, estável desde a semana passada. São 47 pacientes internados, sendo 31 de Pouso Alegre e os demais de outras cidades.



A ocupação de leitos de enfermaria está em 54%, com leve redução na comparação com o dia 9 de julho (quando estava em 55%).

A campanha de vacinação chegou às pessoas com 44 anos de idade sem doenças crônicas, e a prefeitura aguarda o envio de novas doses para continuar o cronograma.