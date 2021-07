Polícia resgata 35 cães e mulher é presa por maus tratos

Do total de cães que viviam no local, 14 eram filhotes (foto: MPMG/Divulgação)

Uma mulher foipore 35foram resgatados pela, em, no Triângulo Mineiro. Quase metade dos animais era filhotes. Os policiais foram até o local, onde os animais eram mantidos em condições precárias, depois de receberem denúncias feitas ao Ministério Público de Minas Gerais.A prisão aconteceu no Bairro Patrimônio, Zona Sul da cidade. A suspeita tem 61 anos e foi detida em flagrante depois do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal.Os policiais da 8ª Delegacia de Polícia, encarregados do cumprimento da ordem, estiveram na casa denunciada e encontraram 35 cães, machos e fêmeas, dos quais 14 eram filhotes, nascidos recentemente, todos em más condições de cuidado.Os animais foram apreendidos e levados para um lar temporário onde passarão por cuidados veterinários. A mulher não informou a procedência deles nem se eles eram destinados ao comércio.Os investigadores apuraram que há cerca de um ano houve uma denúncia contra a mulher, que também resultou na apreensão dos animais que ela mantinha naquela ocasião.A suspeita passou pela Delegacia de Plantão, onde foi autuada e, agora está no Presídio de Uberlândia a disposição da Justiça.