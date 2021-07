Após perder o filho para COVID-19, idosa se emociona ao tomar segunda dose

Gilcineia Fernandes, de 61 anos, chorou a morte do filho enquanto aguardava vacinação em BH

Faz quatro meses que Gilcineia Fernandes perdeu o filho para a COVID-19. Portador de diabetes, ele perdeu a vida aos 41 anos. Nesta quinta-feira (15/7), a idosa de 61 anos foi uma das pessoas imunizadas com a segunda dose da vacina da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) em Belo Horizonte.

"É ummuito grande. A dor que eu carrego é diária e muito pesada. Eu não posso lembrar dele que me emociono", disse, com os olhos marejados, a moradora do Bairro Floresta, na Região Leste da capital.