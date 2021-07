Vacinação contra COVID puxa queda de ocupação de UTIs em Minas

Quase 3 milhões de mineiros completaram o esquema vacinal contra a COVID-19 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)









No dia 24 de março, o painel de monitoramento do governo mostrava que as regiões Leste e Leste do Sul estavam com 93,3% e 100% de ocupação de leitos de UTI. Já o Vale do Aço passava de 97%, enquanto a Oeste estava com ocupação de 90% para casos mais graves. Índices que, respectivamente, estão atualmente em 62,1%, 68,2%, 35,1% e 63,2%.





A queda de internações é fruto do avanço da vacinação em Minas, uma vez que pessoas consideradas do grupo de risco passaram a receber doses. Para se ter uma ideia, no dia 23 de março o estado celebrava a marca de 1 milhão de vacinados com a primeira dose. Naquela ocasião, exatamente 1.049.148 mineiros iniciaram o esquema vacinal, enquanto 423.518 deles já haviam completado a imunização com a segunda dose.





De acordo com dados do vacinômetro de Minas desta quarta, 8.256.268 doses já haviam sido aplicadas. Em pouco menos de quatro meses, mais de 7 milhões de mineiros foram contemplados e 2.830.820 completaram o esquema vacinal. Exatamente 2.407.302 pessoas foram imunizadas de lá para cá, sem contar a dose única da vacina da Janssen, aplicada em 150.812 mineiros.

Cuidados continuam

Apesar da queda de internações, os cuidados precisam ser mantidos, como o uso de máscaras e o distanciamento social. É o que recomendou, por exemplo, o boletim divulgado nesta quarta pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Pesquisadores analisaram que o alinhamento entre as tendências de incidência de casos novos e da mortalidade pode indicar um "processo de arrefecimento mais duradouro da pandemia nos próximos meses", mas que isso só acontecerá com a vacinação em massa e cuidados individuais.





"A circulação de novas variantes do vírus pode aumentar a sua transmissibilidade, sem que isso resulte em um aumento no número de casos graves que necessitem internação", ressaltaram os pesquisadores.





Com a vacinação em ritmo acelerado,já sente um pouco de alívio na rede hospitalar. O cenário neste mês de julho, por exemplo, é completamente diferente do que aquele vivido em março, durante a segunda onda da, quando o estado superou a marca dedas unidades de terapia intensiva voltadas para pacientes com COVID-19 ocupadas. Índice este que, até esta quarta-feira (14/7), havia registrado queda superior a 30%.