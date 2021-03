Leste, Vale do Aço e Oeste são as regiões de Minas que mais preocupam

Secretário Fábio Baccharetti pede que cidades continue aderindo à onda roxa do Minas Consciente (foto: Reprodução/Facebook)

As regiões Leste, do Vale do Aço e Oeste de Minas Gerais são as que mais preocupam atualmente a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) no combate ao coronavírus. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, o novo secretário estadual de saúde, o médico Fábio Baccharetti, pediu a colaboração dos prefeitos dessas regiões para que o estado supere o momento ruim.





“O comportamento da doença é heterogêneo, cíclico. As regiões que nos procuram, além da Central e de Belo Horizonte, onde temos maior número de pacientes internados e onde vemos a maior redução da incidência. Mas as regiões Leste, Vale do Aço e Oeste são as que mais nos preocupam em relação à linha de aumento de incidência de novos casos”, afirmou Baccharetti.

“É importante destacar o papel do prefeito, do município, na adesão da onda roxa, pois estas regiões estão com 100% dos leitos ocupados e continua permitindo várias atividades que o Minas Consciente não permitiria. É importante a responsabilidade de cada gestor”, pediu o secretário.

Segundo o painel de monitoramento do governo, as regiões Leste e Leste do Sul estão com 93,3% e 100% de ocupação de leitos de UTI. Já Vale do Aço passou de 97%, enquanto a Oeste está com ocupação de 90% para casos mais graves.





Ele salientou que atualmente a SES-MG vem trabalhando para realocar os pacientes que necessitam de UTIs e não encontraram vaga em suas regiões.

Para isso, deu o exemplo de Coromandel, no Alto Paranaíba, que viveu caos no sistema de saúde com a explosão de infectados depois do carnaval.





“Lembrando que a gente não consegue ficar movimentando o paciente. Coromandel chegou ao colapso de saúde, a Fhemig absorveu mais de 20 pacientes da região e nossa força-tarefa foi lá treinar as equipes e neste momento a cidade vive num momento melhor. Mas continua na onda roxa. Todos os municípios devem lembrar desse papel compartilhado com o Estado.”





O apelo do secretário ocorre nO dia em que Minas registrou seu recorde de mortes em 24 horas. Segundo o balanço oficial, foram 374 vidas perdidas e 13.796 infectados. O estado contabiliza 22.497 óbitos por COVID-19, além de 1.053.994 casos.