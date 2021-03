COVID: quase 20% das mortes em fevereiro são de pessoas sem comorbidades

O período analisado pelo projeto de pesquisa da UFTM considerou dados do Hospital Regional José Alencar (foto), Mário Palmério Hospital Universitário (MPHU) e Hospital de Clínicas da UFTM (HC-UFTM) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

O Observatório COVID-19 Uberaba, projeto de pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), traçou um perfil epidemiológico da doença no município, no mês de fevereiro, por sexo, faixa etária, comorbidades, internações e mortes.

Segundo o documento, foram registrados 2.918 casos confirmados, com 78 mortes (46,2% foram do sexo feminino e 53,8%, masculino), ou seja, uma letalidade de 2,67%; e, entre a mortes, 84% dos pacientes tinham comorbidade; 68% eram hipertensos, sendo que a faixa etária mais hospitalizada foi a de 50 a 59 anos.

Dessa forma, 16% das pessoas que morreram vítima da COVID-19 no último mês não tinham comorbidades. Mais um dado divulgado que chama a atenção é que 30% das mortes foram de pessoas com menos de 59 anos; a média de idade dos óbitos foi de 69 anos.

Das 84% de mortes de pessoas que tinham algum um tipo de comorbidade, 21% tinham três ou mais comorbidades, sendo as mais frequentes hipertensão, diabetes, cardiopatias, obesidade, entre outras.

A maior parte das internações é de homens

O projeto de pesquisa da UFTM também mostrou que de 457 internações, 56% dos pacientes internados no mês de fevereiro eram do sexo masculino e 44%, feminino.

“A faixa etária que mais hospitalizou em fevereiro foi a de 50 a 59, seguida de 70 a 79 anos e em terceiro lugar, de 60 a 69. Dos hospitalizados em UTI, 52% vieram a óbito”, informou o documento.

No que se refere ao total de casos confirmados (2.918), segundo as análises, o maior número de contaminados está na faixa etária de 20 a 49.

Diante disso, segundo Michelli Maldonado, professora da UFTM, e coordenadora do projeto do Observatório COVID-19, a análise do quadro geral indicou que no mês de fevereiro houve uma diminuição da faixa etária dos contaminados com 51% dos casos foram de pessoas menores de 30 anos.

“Os homens foram os mais acometidos nas três análises: casos, internações e óbitos”, complementou.

Situação atual da COVID-19 em Uberaba

Último boletim epidemiológico, em Uberaba, divulgado na noite desta terça-feira (23/3) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Desde o início da pandemia, já foram contabilizados em Uberaba 18.043 casos positivos, sendo que destes 459 pessoas morreram e 15.642 se recuperaram.

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na noite desta terça-feira (23/3), os hospitais públicos da cidade estão perto do colapso total depois de registrarem, nas últimas 24 horas, taxa de ocupação de UTI/COVID em 93% e de enfermaria/COVID em 90%.

Além disso, está perto dos 100% a taxa de ocupação dos leitos particulares de UTI/COVID – neste momento, em 97%.





Já a ocupação de enfermaria privada para pacientes com a COVID está em 57%.