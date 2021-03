Uberaba levanta custos para possível abertura de hospital de campanha

Uberaba conta hoje com 89 leitos de UTI adultos, sendo 55 públicos e 34 privados; e 205 leitos de enfermaria COVID adulto, 142 públicos e 63 privados (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação )

Como o Hospital Regional José Alencar está quase em sua capacidade máxima com relação à estrutura física para receber novos leitos/COVID e o plano de contingência já está na fase 5 – ou seja, chegou ao limite –, o secretário de Saúde de Uberaba, Sétimo Boscolo, declarou que estuda a possibilidade de a cidade receber um hospital de campanha.

“O Hospital Regional tem condições físicas de receber mais 10 leitos de UTI e 18 de enfermaria para pacientes com a COVID-19 e o nosso plano de contingência já chegou no limite”, explicou o secretário sobre os motivos de existir a possibilidade de montar um hospital de campanha na cidade, sem endereço e local ainda definidos.

Sétimo Boscolo afirmou que esse hospital, que teria somente leitos de enfermaria, pode ser até mesmo em uma estrutura de lona ou dentro, por exemplo, do centro olímpico do município.



“Uberaba tem caixa para isso (para montar um hospital de campanha). Ele pode ser até mesmo de lona, mas com toda estrutura necessária e digno para receber pacientes com a COVID-19. Isso é uma tentativa de ampliar os leitos”, afirmou.



Falta de profissionais e insumos

Além disso, o secretário de Saúde de Uberaba disse que a cidade enfrenta, atualmente, outros problemas com a pandemia como primeiro a falta de profissionais, depois de medicamentos e em terceiro de equipamentos.



“Isso em ordem de importância. E por fim, apesar de hoje não existir essa possibilidade, trabalhamos com uma quarta possibilidade de acontecer de faltar oxigênio; todos os dias ligamos nas empresas que nos fornecem para conferir nossos pedidos”, comentou.

Atualmente, o Hospital Regional José Alencar tem habilitados 50 leitos de UTI, sendo que 45 já estão recebendo pacientes e os outros cinco, segundo a Secretária de Saúde de Uberaba, devem entrar em operação no início desta semana.

Entre público e privado, Uberaba conta hoje com 89 UTIs adultos, sendo 55 públicos e 34 privados; 205 leitos de enfermaria COVID adulto, 142 públicos e 63 privados.



Há ainda seis leitos específicos de UTI e enfermaria de neonatal, pediatria e obstetrícia no HC-UFTM, Hospital da Criança e Santa Casa Maria Modesto (sanatório).





Nas últimas duas semanas, a Secretária Municipal de Saúde habilitou mais de 60 novos leitos/COVID (cerca de 40 de enfermaria e 20 de UTI) no Hospital Regional José Alencar e no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM); ambos são públicos.





Desde o início da pandemia foram registrados em Uberaba 17.666 casos de infectados pelo novo coronavírus, sendo que 444 pessoas morreram e 15.525 se recuperaram.