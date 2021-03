Uberaba recebe medicamentos para intubados e novos ventiladores

Hospital Regional de Uberaba recebeu o estado 10 mil frascos de propofol, medicamento utilizado em pacientes intubados (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)



“Se não fosse a parceria de todos os entes, não conseguiríamos estar caminhando como estamos. Claro, não temos um estoque seguro, mas com essas parcerias e o Ministério Público pressionando as fábricas para se virarem e fazerem a distribuição de medicamentos, isso não aconteceria. Estamos agora recebendo medicamentos que são indispensáveis e espero que seja suficiente para passarmos por esta segunda onda”, considerou.



Com relação à chegada dos novos ventiladores, o diretor administrativo do hospital, Frederico Guglielmi Ramos, explicou que eles serão utilizados para abertura de mais 10 leitos de UTIs. A pretensão é de chegar a um total de 60 leitos de UTI/COVID adulto.



“Isso nos ajudará a liberar outros ventiladores que já temos, para serem usados na clínica médica (enfermaria), nos leitos de suporte ventilatório. Já a abertura dos leitos será possível após a contratação de pessoal e assinatura do aditivo. Estamos finalizando o plano de trabalho para encaminhar à Secretária Municipal de Saúde o mais rápido possível”, destacou.



HC-UFTM: mais 10 leitos de UTI/COVID e 17 leitos de suporte ventilatório





No final da semana passada, entraram em operação no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM-HC) 10 novos leitos de UTI/COVID adulto e 17 leitos de suporte ventilatório. Todos esses leitos foram custeados pelo município.



Segundo o secretário Municipal de Saúde, Sétimo Bóscolo, neste caso não havia como esperar a habilitação por parte do estado. "Por isso, já nos comprometemos a custear para acelerar o processo de abertura dos leitos para receber os pacientes que precisam. Posteriormente, o trâmite será efetivado. A abertura destes leitos faz parte da fase cinco do Plano de Contingência para Enfrentamento da COVID-19 do Governo Municipal. O HC-UFTM é o hospital de retaguarda dois do Plano”, informou.



Entre público e privado, Uberaba conta hoje com 89 leitos UTIs adultos, sendo 55 públicos e 34 privados; 205 leitos de enfermaria COVID adulto, 142 públicos e 63 privados. Há ainda seis leitos específicos de UTI e enfermaria de neonatal, pediatria e obstetrícia no HC-UFTM, Hospital da Criança e Santa Casa Maria Modesto (sanatório).



Nas últimas duas semanas, a Secretária Municipal de Saúde habilitou mais de 60 novos leitos/COVID (cerca de 40 de enfermaria e 20 de UTI) no Hospital Regional José Alencar e no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM); ambos são públicos.



Uberaba perto do limite





Último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite deste domingo (21/3) (foto: Prefeitura de Uberaba)





De acordo com o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite deste domingo (21/03), nas últimas 24 horas foram confirmados na cidade mais 4 óbitos, totalizando 444 desde o início da pandemia.



Entre confirmados e suspeitos, ainda conforme o atual boletim, há 76 pessoas adultas na UTI, o que representa 85% de ocupação. Destas, 44 pessoas recebem tratamento intensivo na rede pública (80% de ocupação) e 32 na rede privada (94%).



Com relação às internações em enfermaria de pessoas adultas, há 160 ao todo, entre confirmados e suspeitos (78% de ocupação). Destes, 120 estão na rede pública (85%) e 40 estão na rede privada (63%).







Há também 14 leitos de enfermaria específicos ocupados entre crianças, gestantes e saúde mental. Dos 76 leitos de UTI adulto ocupados, no HC-UFTM tem um leito de UTI específico de pediatria ocupado.

