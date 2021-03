COVID-19: Uberaba negocia compra de 400 mil doses da vacina Sputnik V

A vacina Sputinik V, que já foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada no Brasil, tem 91,6% de eficácia contra a COVID-19 (foto: Wikimedia Commons)

A Prefeitura de Uberaba enviou ao Consulado da Rússia uma carta de intenção para a compra de 400 mil doses da vacina Sputinik V, que já foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ser aplicada no Brasil. Com índice de 91,6% de eficácia contra a COVID-19, ela é desenvolvida pelo Gamaleja Instituto de Epidemiologia e Microbiologia, laboratório biológico russo em Moscou.

O projeto de lei da Prefeitura, ratificando o protocolo de intenções firmado pelo município, foi aprovado pela Câmara de Uberaba, por unanimidade, nesta terça-feira (16/3).

“Estamos trabalhando duramente, em várias frentes, para que o governo municipal consiga imunizar a população o quanto antes e, assim, a gente consiga retomar a vida normal", ressaltou a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, o município também aderiu a um consórcio público liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para compra de vacinas, nas hipóteses permitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Além disso, nesta terça-feira (16/03), por meio de videoconferência, a prefeita Elisa se reuniu com cerca de 30 prefeitos e secretários municipais de Saúde de cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e com o representante da TMT Globalpharm, empresa búlgara que atua como distribuidora internacional das vacinas Sputnik, Astrazeneca, Sinovac e Berna.



Após a reunião ficou decidido a possibilidade da formatação de um consórcio regional para ser possível a compra de novas doses de vacinas contra a COVID-19.

A lei diz que estados e municípios só podem adquirir as vacinas, individualmente ou por meio de consórcio, em duas situações: descumprimento do Plano Nacional de Imunização pelo governo federal ou insuficiência de doses para imunização da população brasileira.

Segundo informações do Gamaleja Instituto de Epidemiologia e Microbiologia, o uso da vacina Sputnik V já foi autorizado em 51 países, que reúnem uma população somada de cerca de 1,3 bilhão de pessoas.